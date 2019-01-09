Bingöl'de kar 1 metreyi aştı, 281 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kentte kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, Bingöl tarafından tipi nedeniyle kapalı bulunan Elazığ, Muş ve Diyarbakır yolları yapılan çalışma sonrası açıldı.

Birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Pazartesi gününden itibaren belirli aralıklarla devam eden kar, dün gece yoğun olarak etkili olması hayatı da olumsuz etkiledi. Esnaflar iş yerlerinin önündeki karları temizlerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kentti 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Bingöl-Elazığ,Muş ve Diyarbakır karayolunun ise sabah tekrar ulaşıma açıldığını bildirdi.

Kapalı bulunan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 24 saat aralıksız çalışırken, herhangi bir duruma karşı AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri de hazır bekletiliyor.

Polis ve jandarmanın yollarda kontrollü bir şekilde araçların geçişlerini sağlarken, kent merkezinde de belediye ekipleri 5 greyder, 5 yüklenici, 6 kamyon, 2 tuzlama aracı, 2 kaldırım temizleme aracı ve 70 personelle kar temizleme çalışması yapıyor.

Okullarının tatil olduğunu belirten öğrencilerden Kemal Toplu, “Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatildi. Yoğun dediğime bakmayın benim boylarım da. Arkadaşımla çıktık geziyoruz, kartopu oynuyoruz. Sokaktan geçenlere kartopu yapıp fırlatıyoruz” dedi.

Kar yağışının bereket olduğunu ifade eden Mehmet Şerif Bucuka ise, “Bu nimettir, berekettir. Bingöl kara alışkınlık bir memlekettir. Kar olmayınca bizim memleketin hiçbir şeyi güzel olmuyor. Ne doğru dürüst ekin oluyor ne çim oluyor. Yağması çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.