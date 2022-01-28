Bingöl'de kar 139 köy yolunu ulaşıma kapattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı, köy yollarını ulaşıma kapattı. Yoğun tipinin de etkisini gösterdiği kırsal kesimlerde köy yolları da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 37, Adaklı 17, Genç 32, Karlıova 19, Kiğı 11, Solhan 13 Yayladere 8 ve Yedisu 2 olmak üzere toplamda 139 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Ekiplerin, kapalı köy yollarında çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan, yoğun kar yağışının dün etkisini gösterdiği ve geçici bir süreliğine tır geçişlerine kapatılan Bingöl-Erzurum yolunun yeniden tır geçişlerine açıldığı öğrenildi.