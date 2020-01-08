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Bingöl'de kar 14 köy yolunu kapattı

Bingöl’ün kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'ün kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.


Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Bingöl'de yüksek rakımlı bölgelerde ara ara etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde şuana kadar 14 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler karla kaplı yollarda çalışma yaptığı belirtildi.


Öteyandan, kar yağışının ara ara etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarıldı.

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