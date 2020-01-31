Bingöl'de kar 178 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de kar etkisini göstermeye başladı. Meteorolojik uyarının ardından Bingöl şehir merkezi hariç, birçok bölgede kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreye yaklaştı. Etkili olan kar yağışının ardından 178 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Kapalı köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabahın erken saatlerinden itibaren 48 araç ve 108 personelle çalışma başlattığı bildirildi.

Bingöl Valiliği, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından bölgedeki son durumu aktardı. Valilik kar kalınlıklarının Sancak Beldesi'nde 23, Karlıova 45, Yedisu 20, Hesarek Kayak Tesisleri 112, Yayladere 71, Yolçatı 67 ve Alatepe'de 25 santimetre olduğunu açıkladı.

Ayrıca bölge genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.