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Bingöl'de kar 252 köy yolunu kapattı, Karlıova'da 1 metreye yaklaştı

Bingöl’de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent genelinde 252 köy yolu ulaşıma kapandı, Karlıova ilçesinin yüksek rakımlarında ise 1 metreye yaklaştı.

Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent genelinde 252 köy yolu ulaşıma kapandı, Karlıova ilçesinin yüksek rakımlarında ise 1 metreye yaklaştı.


Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Bingöl genelinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürünürken, şu ana kadar 252 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Karlıova ilçesinde kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 1 metreye yaklaşırken, diğer bölgelerde 40 santime kadar ulaştığı öğrenildi. Karla güne uyanan vatandaşlar sabah iş yerlerinin önünü ve araçlarını temizledi. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi'ne bağlı 48 ekip, sabahın erken saatlerinden itibaren karla kapanan yolları açma çalışmasına başladığı kaydedildi.


Bugün Karlıova'nın genelinde, merkez ile Adaklı ve Kigı ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verilmesine neden olan kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğinin tahmin edildiği açıklandı.

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