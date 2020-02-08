Bingöl'de kar 254 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 254 köy yolu ulaşıma kapandı, Bingöl-Elazığ karayolu ise tipiden dolayı büyük araç trafiğine kapatıldı.

Bingöl genelinde dün geceden itibaren kar yağışı yer yer yoğun olarak etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde şuana kadar 254 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ karayolunun kamyon ve tır başta olmak üzere büyük araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Öte yandan, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin kapanan 254 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yaptığı aktarıldı.