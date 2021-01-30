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Bingöl'de kar, 281 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.


Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de dün gece kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ara ara etkisini sürdürdüğü kentte şuana kadar 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan 281 köy yolunun açılması için 2 kar savurma, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme ve 110 personelle çalışma yürüttüğü bildirildi.


Öte yandan bölge genelinde kar yağışının bugün de etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

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