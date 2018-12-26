Bingöl'de kar 58 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Bingöl'de etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 13, ilçelerden Adaklı'da 7, Karlıova'da 27, Genç'te 3 ve Yedisu'da 8 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Bingöl Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin kapanan 58 köy yolunu açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. İl genelinde karla mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Enes Üçgül, “11 ekip, 106 personel ve 48 karla mücadele aracı ile kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği ilimizde, karla mücadele hazırlıkları yapıldı. Sorunsuz bir kış sezonu geçirmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Kapalı yolların açılması için güçlü ve nitelikli ekiplerimiz mesai gözetmeksizin fedakarca çalışmaktadır” dedi.