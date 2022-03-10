Bingöl'de kar 65 köy yolunu ulaşıma kapattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından merkeze ve ilçelere bağlı köy yolları da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Merkezde 10, Adaklı 28, Genç 7, Karlıova 11, Kiğı 2, Solhan 3, Yayladere 1 ve Yedisu ilçesine bağlı 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.