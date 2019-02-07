Bingöl'de kar etkisini gösterdi, 281 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de kar yağışı etkisini gösterdi, kent genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kar yağışı Bingöl genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.Etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken kent genelinde ise 281 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmasına başladı.

Kapanan 281 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesine bağlı 11 ekip, 106 personel ve 48 araçla çalışma başlattığı bildirildi.

Öte yandan, kent merkezinde etkili olan kar nedeniyle Bingöl Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de çalışmalara başladı.

Kar yağışının bu yıl bereketli olduğunu belirten esnaflardan Fatih Ortaç, “Bingöl genelinde bu sene iyi bir kar yağışı var. 45 gün öncesinden başlayan bir yağıştı aslında. İniyoruz ki yaz aylarında da bu bereketli yağışın etkilerini görecek oluruz” dedi.