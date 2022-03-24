İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Bingöl’de İl Özel İdare ekiplerinin 2 metreyi aşan kar nedeniyle verdiği mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl'de İl Özel İdare ekiplerinin 2 metreyi aşan kar nedeniyle verdiği mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bingöl genelinde kar yağışı, aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı öğrenilirken, ekiplerin verdiği mücadele de kameraya yansıdı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül'ün paylaştığı görüntüde, karın 2 metreyi aştığı bölgede ekiplerin zorlu mücadelesi yer aldı.


Üçgül, karla mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

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