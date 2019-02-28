Bingöl'de kar nedeniyle 281 köy yolu kapandı

Bingöl'de dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Karlıova ilçesinde ise mahalle yolları da karla kaplanması nedeniyle ekipler günün ilk saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

Kar yağışı ülke genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de etkisini gösteriyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentte 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı en çokta Karlıova ilçesinde etkili oldu. Okulların tatil edildiği ilçede kar yağışı nedeniyle mahalle yolları bile kapanma aşamasına geldi. Yer yer 40 santimetreye ulaşan kar nedeniyle vatandaşların zor durumda kalmaması için belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmaya başladı. Kepçelerle mahalle aralarındaki karlar kürünerek yollar açılmaya çalışıldı.Vatandaşlar yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapandığını belirtti.

Öte yandan Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerinin de kapalı bulunan 281 köy yolunun açılması için çalışmalara başladığı bildirildi.