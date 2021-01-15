İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de kar nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl genelinde kar yağışı nedeniyle 45 köy ulaşıma kapandı.


Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı yüksek kesimli yerlerde etkisini gösterdi. Dün gece kentte etkili olan kar nedeniyle 20'si Karlıova ilçesinde olmak üzere toplamda 45 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye yaklaştığı bildirildi.


Valilik koordinesindeki İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün oluşturduğu "Karla Mücadele" ekipleri ise sahada çalışmaya başladı. Kapalı olan 45 köy yolunun kısa sürede açılması için ekiplerin sürekli görevde olacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.