Bingöl'de kar nedeniyle 71 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının yer yer 1 metreyi aştığı kentte, 71 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 11 ekip, 3 kamyon, 13 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 19 greyder ve 2 kar savurma ile kapalı olan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kapalı olan köy yollarının merkez 16, Adaklı 13, Genç 24, Karlıova 8, Solhan 6 ve Yayladere ilçesinde 4 olduğu belirtilirken, yola çıkacak sürücülerin tedbirli olması gerektiği bildirildi.