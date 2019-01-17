Bingöl'de kar temizleme aracı devrildi

Bingöl'de karayollarına ait kar temizleme aracı devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Karayolları 84'ncü Şube Şefliği'ne ait karla mücadele aracı, Kiğı ilçesinde kar mücadele çalışması yaptığı sırada devrildi. Devrilen araç içinde bulunan sürücü, çalışma arkadaşlarının yardımıyla kısa sürede kurtarıldı.

Kurtarılan sürücünün yaralanmadığı ancak her ihtimale karşı hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Kar ve tipinin yoğun olduğu bölgede ekiplerin tüm zorluklara rağmen çalışmasını da sürdürdüğü bildirildi.