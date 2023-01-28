Bingöl'de kar ulaşımı engelledi

Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı şiddetini arttırdı, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Bingöl ve bölge genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kar yağışın fazla olduğu Bingöl- Karlıova karayolu Hacılar köyü mevkiinde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Birkaç tırın kontrolden çıkması sonucu, karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Araçların rahat bir şekilde ilerlemesi için Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekiplerince söz konusu bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı.

Karayolları, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl- Elazığ ile Bingöl-Karlıova yolları arasında dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.