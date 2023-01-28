İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de kar yağdı, belediye ekiplerinin mesaisi de başladı

Bingöl’de etkili olan kar yer yer 10 santime ulaşırken, belediye ekiplerinin de karla mücadele mesaisi başladı.

Bingöl'de etkili olan kar yer yer 10 santime ulaşırken, belediye ekiplerinin de karla mücadele mesaisi başladı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından, Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde etkili olan kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Beklenen yağışın ardından hazırlıklarını tamamlayan Bingöl Belediyesi ekipleri de vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için zorlu mesaiye başladı. Genç Caddesi Kültür Caddesi gibi işlek alanlarda çalışma yapan ekipler, özellikle kaldırımlardaki karları temizlemeye başladı.


Yaklaşık 115 işçiden oluşan ekip, kar yağışının etkisini gösterdiği andan itibaren ellerinde kürekle kaldırımlarındaki karları temizleyerek, vatandaşların daha iyi hizmet alması için yoğun bir mesai harcıyor.

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