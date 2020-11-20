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Bingöl'de kar yağışı

Bingöl’ün yüksek kesimli ilçelerine mevsimin ilk karı düştü.

Bingöl'ün yüksek kesimli ilçelerine mevsimin ilk karı düştü.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün Bingöl'de karla karışık yağmur beklendiğinin bildirilmesinin ardından kentte bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı oldu. Yılın 6 ayını kar altında geçiren Karlıova ilçesinin merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli kar yağışı etkili olan ilçenin yüksek rakımları beyaza büründü. Ayrıca, merkeze bağlı Dikme, Yelesen, Haserek köyleri ile Adaklı ilçesine bağlı Hasbağlar köyünde de kar yağışı etkili oldu. Yollar ve dağlar beyaza büründü.


Karlıova ilçe merkezine kar yağdığını belirten Erkan Değirmenci, “Bingöl'ün birçok bölgesinde, Karlıova ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Çocuklar da mutluluk içinde karşıladı ama ilerleyen zamanlarda bu kar ilçemizde çileye dönüşecek” dedi.

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