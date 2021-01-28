Bingöl'de kar yeniden etkisini gösterdi

Bingöl'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başlarken ilçeler beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl'de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezine göre ilçelerde daha çok etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 10 santime ulaştı. Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı alan yüksek rakımlı Karlıova ve Solhan ilçeleri de bugün yağan karla ile tekrar beyaz örtüyle kaplandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin sabahın erken saatlerinde köy yollarında inceleme yaptığı, şu ana kadar kapanan köy yolu olmadığı bildirildi.

Öte yandan Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri de Bingöl-Elazığ karayolunda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşan bölgelerde kar küreme çalışması yaptı.

Karlıova'ya yağan karın az olduğunu söyleyen ilçe sakinlerinden Erkan Değirmenci, “İki hafta önce yaklaşık bir metre kar yağdı. Bir haftada çok soğuk geçti, ayaz oldu. Bugün de 5 santim kadar kar yağdı. Karlıova'ya yakışan kar henüz yağmadı. Dolayısıyla bir metre karı da az bulduk Karlıova'da. İki gün içinde biraz daha yağmasını bekliyoruz” dedi.