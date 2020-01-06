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Bingöl'de karla kapanan 170 köy yolu açıldı, 10'unda çalışma sürüyor

Bingöl’de haftasonu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 180 köy yolunun, 170’i ulaşıma açılırken, 10’unda çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Bingöl'de haftasonu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 180 köy yolunun, 170'i ulaşıma açılırken, 10'unda çalışmanın sürdüğü bildirildi.


Bingöl hafta sonu etkili olan kar nedeniyle 180 köy yolunu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının hemen ardından kapalı köy yollarına yönelik yaptığı çalışma ile 170'nin yolunu ulaşıma açtı. Halen kapalı bulunan 10 köy yolunda ise ekiplerin aralıksız çalışma yaptığı belirtildi.


Öteyandan, meteoroloji Bingöl'de bugünde kar yağışının etkili olacağını aktardı.

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