Bingöl'de karla mücadele: 93 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 100 köy yolundan 93'ü açıldı.

Kar yağışı dün bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de etkisini gösterdi 100 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesindeki İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler köy yollarının açılması için aralıksız çalışma yaptı. Ekiplerin ilk 24 saatte yaptığı çalışmada 100 köyden 93'nünün yolu açıldı. Merkeze ve Genç ilçesine bağlı toplam 7 köyün kardan yolunun halen kapalı olduğu açılması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.