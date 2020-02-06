Bingöl'de karla mücadele çalışması: 179 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl'de son günlerde etkili olan kar nedeniyle kapanan 252 köy yolundan 179'u ulaşıma açıldı.

Bölge genelindeki kar yağışı son günlerde etkisini göstermeye devam ediyor. Merkez ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar nedeniyle kent genelinde 252 köy yolunu ulaşıma kapattı.Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı "Karla Mücadele" ekipleri kapanan köy yollarının açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Başta grup köy yolu ve taşımalı eğitimin olduğu köylerde yoğun çalışan ekipler, 252 köy yolundan 179'unu ulaşıma açtı.Kapalı durumda olan 73 köy yolunda ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Karlıova'da 300 kamyon kar ilçe dışında taşındı

Yine kar yağışının ara ara etkisini devam ettirdiği Karlıova'da, belediye ekipleri de karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kar yağışının ardından ilçe merkezindeki ana cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, ilçe dışına şuana kadar 300 kamyon kar taşıdı.

Çarşı merkezi, hastane ve okul yollarının açıldığını belirten Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, “Bilindiği gibi bu sene ilçemize kar geç yağdı ama güzel yağdı. Son bir haftadır sürekli bir kar yağışı var. Bir gün kar yağıyor ertesi gün fırtına oluyor. Bugün hava da güzel. Fırtınanın da getirdiği karla beraber son bir haftada 300 kamyona yakın kar ilçe dışında taşındı. Çarşı merkezi, hastane ve okul yollarının hepsini açtık. Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor” dedi.

Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köy yolunda da meydana gelen çığ, yolu ulaşıma kapattı. Yolda kalan vatandaşlar çığ bölgesini kürekle açmaya çalışırken, ilçe özel idare ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekiplerin çalışması ile yol ulaşıma açıldı.