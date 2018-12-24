Bingöl'de karla mücadele çalışması

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, 20 araç ve 70 personelle karla mücadele çalışmasının sürdürüldüğü belirtildi.

5 greyder, 5 yüklenici, 6 kamyon, 2 tuzlama aracı, 2 kaldırım temizleme aracı ve 70 personelle sürdürülen çalışmalar kapsamında ana arterler, cadde ve sokakların temizlendiği belirtilen açıklamada, “Kent genelinde başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülecektir. 24 saat esasına göre yapılan çalışmalar kapsamında çarşı merkezi ve mahallerdeki cadde ve sokaklar temizleniyor. İl genelinde ulaşım ve yaya trafiğinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz gece ve gündüz karla mücadele çalışmalarını sürdürecektir” denildi.

Olası buzlanma ve saçaklarda biriken buz sarkıtlarına karşı da ekiplerin hazır olduğu belirtilen açıklamada;"Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma durumlarına karşı tuzlama ve buzlama ekipleri hazır bekliyor. Yine çatılarda oluşabilecek saçaklar için itfaiye ekiplerimizce etkili bir çalışma yürütülecek. Çarşı merkezinde akşam saatlerinde yapılacak çalışmalar kapsamında tüm araç sahiplerinin belediye ekiplerimize yardımcı olmasını istiyoruz. Karla mücadele çalışmasını yürüten ekiplerimiz, çarşı merkezinde özellikle ana arterlerde yapılan araç parklarından dolayı zor anlar yaşamakta. Tüm araç sahiplerimizin duyarlılık göstererek, araçlarını daha uygun alanlarda park etmelidir”ifadelerine yer verildi.