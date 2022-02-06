İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de karla mücadele sürüyor

Bingöl’de 20 gün boyunca etkisini sürdüren ve 50 santimetreyi aşan kar, belediye ekiplerince temizlenmeye devam ediyor.

Bingöl'de 20 gün boyunca etkisini sürdüren ve 50 santimetreyi aşan kar, belediye ekiplerince temizlenmeye devam ediyor.


Bingöl Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. 20 gün boyunca aralıklı bir şekilde yağan ve 50 santimetreyi aşan kar, belediye ekiplerince temizleniyor.


Kepçe ve greyder desteğiyle toplanan kar, kamyonlarla şehir merkezine dışına taşınırken, işçiler de yaya yollarında çalışmalara devam ediyor.

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