Bingöl'de karla mücadeleye 2,5 milyon TL harcandı

Bingöl'de son birkaç yılın en çetin kışı yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışıyla birlikte kapalı olan köy yollarını açmaya devam ediyor. 11 ekip, 18 greyder, 6 paletli dozer, 19 kepçe, 2 kar savurma ve 3 kar küreme iş makineleriyle kar temizleme çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürü Erhan Kayaokay, son yılların en şiddetli kışının yaşandığı söyledi.

2018 Aralık ve 2019 Ocak aylarında karla mücadele kapsamında 2,5 milyon TL harcama yapıldığını belirten Kayaokay, 281 köy yolunun bin 464 defa açıldığını ve 21 bin 250 kilometre köy yolunda çalışma yaptıklarını söyledi.

Bingöl genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Bu kapsamda karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri ekipleri, kapalı olan 281 köy yolundan 184'ünü ulaşıma açmıştı. Açılan köy yollarının ardından tekrar etkisini gösteren kar yağışı, İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmet ağı içinde bulunan 281 köy yolunu tekrar ulaşıma kapattı.