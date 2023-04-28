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Bingöl'de karlar eridi, şelaleler akmaya başladı

Bingöl’de bu yıl yağan yoğun karın erimesinin ardından merkeze bağlı Üçyaka köyünde bulunan Az şelalesi akmaya başladı.

Bingöl'de bu yıl yağan yoğun karın erimesinin ardından merkeze bağlı Üçyaka köyünde bulunan Az şelalesi akmaya başladı.


Bingöl'de kış aylarında yağan yoğun karın erimeye başlamasıyla şelaleler de coştu. Merkeze bağlı 14 kilometre uzaklıktaki eski adı ile Az köyü olarak bilinen Üçyaka köyünde bulunan Az şelalesi adeta coştu. Doğa fotoğrafçısı Serhat Bürke tarafından çekilen dron görüntülerinde 20 metre yükseklikten kayaların arasından dökülen kar suları adeta doyumsuz bir manzara oluşturdu.

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