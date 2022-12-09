Bingöl'de Kasım ayında 115 trafik kazası meydana geldi

Bingöl'de kasım ayı içinde 115 yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, kasım ayı trafik kazası istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, Bingöl'de kasım ayı içinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sayısı 53, maddi hasarlı trafik kazası sayısı ile 62 olarak açıklandı.

Meydana gelen toplamda 115 kazada hayatını kaybeden olmazken, 93 kişi de yaralandı.