Bingöl'de kayak merkezi yoğun ilgi görüyor

Bingöl'de bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nin dikkat çeken kayak tesislerinden Hesarek yoğun ilgi görmeye başladı.

Bingöl'de Dikme köyü sınırlarında yer alan 2500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'nde 3 hafta önce yeterli kar yağışının olmasıyla birlikte açılan sezon sonrası tatilciler yoğun ilgi göstermeye başladı. En uzunu bin 600 metre olan 5 pist, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemler bulunan kayak merkezine Bingöl başta olmak üzere çevre iller ile yurt dışından gelen gurbetçiler de ilgi gösteriyor. Bu sezonda yaklaşık 200 bin kişiyi ağırlaması hedeflenen kayak merkezi başta hafta sonları olmak üzere hemen hemen her gün yoğun ilgi görüyor. Profesyonel kayakçılar görsel şov sunarken, acemi kayakçılar ise düşe kalka karın tadını çıkartıyor. Aileler ise çocuklarıyla birlikte kızakla kayıp, mangal yapıp halay çekerek karın keyfini yaşıyor.

Yurtdışından gelen tatilcilerden Vedat Kali “ Almanya'da yaşıyorum evim ve mesleğim orada. Türkiye'ye ye yani memleketim Bingöl'e geldim. Buradan çok memnun kaldım. Doğu Anadolu bölgesinde çok güzel bir yer. İnşallah bundan sonra da daha güzel olur. Herkese burayı tavsiye ediyorum” dedi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden kayak merkezine gelen Bilal Bulanık ise “Her hafta sonu Bingöl'ün güzide kayak merkezine gelip keyifli bir vakit geçiyoruz. Ne Palandöken, ne Erciyes, ne Uludağ tek sevdamız Hesarek. Herkesi buraya bekliyoruz”diye konuştu.

Her fırsatta ailece kayak merkezine gelenlerden Miraç Döner de, “Güzel vakit geçiyoruz. Kış aylarında kar üstünde güzel bir mangal yapıyoruz. Bu bizim için çok güzel oluyor. Herkese de tavsiye ederim” şeklinde konuştu.