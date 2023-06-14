Bingöl'de Kent Meydanı projesi devam ediyor

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve 500 araçlık iki katlı yeraltı otoparkın da bulunduğu Kent Meydanı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın seçim döneminde vaat ettiği ‘Kent Meydanı' projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Eski hükümet konağı ile adliye binasının yıkımının ardından çalışmalar geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Yaklaşık 17 bin 500 metrekare açık alan üzerine yapılacak meydan, çarşı merkezinin rahatlamasını sağlayacak. Kent meydanında iki katlı toplam 500 araç kapasiteli modern yer altı otoparkı da inşa edilerek hizmete sunulacak.

Çalışmaların devam ettiği meydanda da otopark için fore kazık işleminin devam ettiği bildirildi.