Bingöl'de kentsel dönüşümde ilk aşama

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin hayata geçirilmesi için hak sahiplerinin muvafakat vermesi gerektiğini vurgulayan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Projemizin hayata geçirilmesinde noktasında ilk aşamayı gerçekleştiriyoruz. Muvafakatname süreci ne kadar hızlı tamamlanırsa projemiz de o denli hızlı ilerleyecektir” dedi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde uygulanacak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kentin en büyük sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm projesinde önemli bir noktaya geldiklerine dikkat çeken Başkan Arıkan, projenin ilk aşaması olan muvafakatname sürecinin başladığını kaydetti.

Belediye Kültür Merkezi'nde Kentsel Dönüşüm Ofisi oluşturulduğunu dile getiren Başkan Arıkan," Hak sahiplerimize gerekli duyurularımızı yaptık. Ofisimize uğrayan hak sahipleri, uzman personelimizce etraflıca bilgilendirilerek, muvafakatname evrakları hazırlanıyor. Bu sürecinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için tüm hak sahiplerimizin görevli personele yardımcı olması ve biran evvel muvafakat vermesi gerekiyor”diye konuştu.

Muvafakatname sürecinin tamamlanmasının ardından gerekli işlemlerin yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın devreye gireceğinin altını çizen Arıkan,"Bakanlığımız gerekli işlemleri tamamladıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devredecek. TOKİ, proje ve ihale sürecini hızlı bir şekilde tamamlayarak, hak sahiplerimiz için yaklaşık 920 konut inşa edecek.İlimizin en büyük sorunları arasında yer alan kentsel dönüşüm projesinin çözümü noktasında ilk adımı atıyoruz. Seçim döneminde hak sahiplerimize bir söz verdik ve Elhamdülillah harcadığımızın emeğin, enerjinin karşılığını alıyoruz. Şimdi hak sahiplerimizle el ele omuz omuza vererek projemizi yürüteceğiz ve İnşallah nihai sonuca erişeceğiz. Tüm hak sahiplerimizin ivedilikle muvafakat vermesini bekliyorum. Bu süreci en kısa sürede tamamlayarak projemizin diğer aşamalarına geçmeyi umut ediyorum"diyerek sözlerini tamamladı.