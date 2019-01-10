Bingöl'de kentsel dönüşümde satışlar başlıyor

Bingöl'de Kültür Mahallesi'nde uygulanan Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında konut ve işyeri satışların başlayacağı bildirildi.

Bingöl Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Kültür Mahallesi'nde uygulanan 2'inci Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında satışların başladığı aktarıldı.

15 hektarlık alanında hayata geçirilecek proje kapsamındaki konut ve işyerlerinin 14 Ocak Pazartesi günü satışa sunulacağı ifade edilen açıklamada, “İhale süreçleri tamamlanarak yapım aşamasına start verdiğimiz projemiz kapsamında brüt 161 metrekare 109 adet 1. kat daire (dükkan üstü), 161 metrekare 16 adet zemin kat daire, 221 metrekare 158 rezidans, 112 dükkan (konut altı), 68 dükkan (bina arası baza), 1 fırın, 1 kreş ile AVM projesi içerisinde bulunan 126 ofis, 6 fastfood, 29 dükkan, 1 sinema, 1 eğlence merkezi, 1 hipermarket ile 2 seyir teraslı kafeteryanın satışı yapılacaktır. Söz konusu taşınmazlardan fırın, kreş ve traslı kafeteryalar talep doğrultusunda pazarlık usulüyle satılacaktır” denildi.

Taşınmazların peşin ve taksitli seçeneklerle satışa sunulacağı vurgulanan açıklamada;"Belirlenen tarihte satışına başlanılacak taşınmazlar peşin olarak alınabileceği gibi taksitli de alınabilecektir. Taksitli satışlarda yüzde 50'si peşin, yüzde 50'si ise vade olanağı sağlanacaktır. Taksitlendirmeler 60 ile 120 ay aralığında olacaktır. Vatandaşlarımız, Veysel Belgin Gençlik Merkezi'nde bulunan Kentsel Döşüm ofisimizi ziyaret ederek daha geniş bilgiye erişebilirler”ifade edildi.

5 etaptan oluşan projenin tamamlanmasıyla kentin çehresinin değişeceği ifade edilen açıklamanın devamında,"2 yıl gibi bir süreçte tamamlamayı hedeflediğimiz projeyle hem depremin izlerini siliyor, hem de ilimizin çehresini değiştiriyoruz. 80 bin metrekarelik ticari alanla kentimizin ticari alan hacmini genişletiyoruz. 18 kapalı, 7 açık otoparkla alandaki park sorununu minimize ediyoruz. Yeşil alana verdiğimiz önemi projemizde göz ardı etmedik, 33 bin metrekare yeşil alan düzenleyeceğiz”ifadelerine yer verildi.