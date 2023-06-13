Bingöl'de kentsel dönüşümde sona doğru

Alanda incelemelerde bulunan Başkan Arıkan, inşaat sezonu öncesi hak sahiplerine anahtar teslimatlarının yapılacağını müjdeledi.

Kültür mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm alanını inceleyen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, proje çerçevesinde bin 147 konut ve 196 iş yerinin inşa edildiğini belirtti. Konut ve iş yerlerinin yüzde 90 oranında tamamlandığı vurgulayan Başkan Arıkan, çevre düzenlemesi işlemlerinin devam ettiğini kaydetti. Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları ve yağmurların nisan ve mayıs aylarında çalışmaları kısmi olarak yavaşlattığını ifade eden Başkan Arıkan, “Hamdolsun ki ilimiz nisan ve mayıs aylarında bolca yağış aldı. Bu durum içme suyumuza, tarım ve yeşil alanlarımıza nice fayda sağlarken, sahadaki çalışmalarımızı kısmen olumsuz etkiledi. Bu dönemde proje alanında aksamalar yaşansa da mevsim normalleriyle birlikte çalışmalar hızlandırıldı. Şuan alanda muazzam bir çalışma sürdürülüyor'' dedi.

''20 bin metrekare yeşil alan düzenleniyor''

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kültür Mahallesi'nin yeni bir yaşam alanına kavuşacağını ifade eden Başkan Arıkan, şunları söyledi:

''Son derece kullanışlı yapılar, iş yerleri, alt ve üst yapısıyla güzel bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Yapılarımız bitmek üzere, yeşil alan ve altyapı hizmetleri devam ediyor. Geniş yol ağlarıyla birlikte 20 bin metrekarelik oldukça ferah yeşil alanlar düzenlenecek. Vatandaşlarımız, konforlu evleriyle birlikte yeni bir yaşam alanının keyfini sürecek İnşallah.”

''İnşaat sezonu öncesi teslimatlar yapılacak”

2023 yılı inşaat sezonu öncesi anahtar teslimatlarının yapılacağını aktaran Başkan Arıkan, “Vatandaşlarımız müsterih olsun, projemizin her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Rabbim nasip eder, herhangi bir aksilik yaşanmazsa inşaat sezonu bitmeden vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Kamuoyu buraya verdiğimiz emeği yakinen bilir. Projenin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi, hak sahiplerimizin mağduriyetini sonlandırarak, bununla birlikte ilimizin vizyonuna değer katacak bir yaşam alanı oluşturmak için gece gündüz çalıştık. Hamdolsun ki projenin sonuna doğru geldik. Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Dr. Cevdet Yılmaz'a, milletvekillerimiz Feyzi Berdibek'e, Zeki Korkutata'ya, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Valimiz Kadir Ekinci'ye, çok kıymetli bürokratlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sabır, anlayış ve desteklerinden dolayı hak sahiplerimize; bizlere inanan, gönül veren halkımıza şükranlarımı sunuyorum'' diye konuştu.