İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de Kıbrıs Gazilerine Madalyaları verildi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci tarafından 12 Kıbrıs Gazisine, ‘Milli Mücadele Madalya ve Beratları’ verildi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci tarafından 12 Kıbrıs Gazisine, ‘Milli Mücadele Madalya ve Beratları' verildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 45'inci yılında Bingöllü Kıbrıs gazilerine verilmek üzere gönderilen 12 adet ‘Milli Mücadele Madalya ve Beratı' için tören yapıldı.Valilikte yapılan törende Vali Kadir Ekinci, 12 Kıbrıs Gazisine, Milli Mücadele Madalya ve Beratları'nı teslim etti.


Vali Ekinci, Kıbrıs Gazileri ile sohbet ederek onları dinledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.