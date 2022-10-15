Bingöl'de Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi hayatını kaybetti.

Solhan ilçesinde yaşayan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi vefat etti. Çiftçi'nin cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutu konularak Yeşilova Mahallesi'ndeki Öğretmen Veli Tuğa İlkokulu bahçesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından gazi Çiftçi, Bazmana Mezarlığı'na defnedildi. Çiftçi için düzenlenen törene Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Necdet Durak, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.