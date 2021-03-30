Bingöl'de ‘kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Bingöl'de de start aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte sıfır can kaybı sloganıyla başlattığı “Kırmızı Çizgi” projesi Bingöl'de uygulanmaya başladı.Uygulamaya Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrenciler, polis ve jandarma ekiplerinin bir araya gelmesiyle Genç Caddesi üzerinde başlatıldı.Vali Ekinci ve Başkan Arıkan, cadde üzerindeki yaya geçidini çocuklarla beraber kırmızıya boyadı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kadir Ekinci, “Yaya Öncelik Kırmızı Çizgimizdir mottosuyla birlikte umut ediyorum yayalarımıza bugüne kadar olduğundan daha çok hassasiyet gösterir sürücülerimiz. Ve böylelikle hem bir insanlık gereği olan hem insan hakkı olan hem de aynı zaman kul hakkı olan yaya önceliğine daha çok hassasiyet gösterilir. Malumunuz olduğu üzere 2018 yılında trafik kanununda yapılan düzenleme ile yayalar öncelikli hale getirilmiştir. Özellikle trafik ışıklarının olmadığı, personelimizin olmadığı yerlerde sürücülerin yayalara öncelik tanıması zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışma kapsamlı bir çalışma. Sadece yaya öncelikli noktaların kırmızıya boyanmasıyla değil aynı zamanda tüm okullarımızda eğitim verilmekte yaya geçişleriyle ilgili. Yine bununla birlikte trafikten sorumlu personelimizin yanı sıra tüm güvenlik birimlerimize verilen eğitimler çerçevesinde eğitici ve öğretici faaliyet devam edecek” dedi.

Öteyandan Genç Caddesi'nde polis ve jandarma tarafından kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirme broşürü ve çocuklara boyama kitapları dağıtıldı.