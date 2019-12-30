Bingöl'de kış, 80 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapanırken, Karlıova ilçesinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan bir araç kurtarıldı.

Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgelerinde de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kent merkezi ile ilçe merkezlerinde etkili olmayan kar, yüksek rakımlı bölgelerde ise 50 santime kadar ulaştı. Kent genelinde 80 köyün yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışının sürmesi nedeniyle açılan yolların tekrar kapandığı öğrenildi. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yolların açılması için 24 saat aralıksız çalışma yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyünde karla birlikte tipi de etkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiği köyde, bir araç yolda kaldı. Araçta mahsur kalanlar, Özel İdare ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

Meteoroloji Bingöl'ün yüksem rakımlı bölgelerinde bugün de kar yağışının süreceğini bildirdi.