İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de kış lastiği denetimi

Bingöl’de şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasının ardından trafik ekipleri denetim yaptı.

Bingöl'de şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasının ardından trafik ekipleri denetim yaptı.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar çıkışında otobüslerin lastiklerini kontrol etti. Otobüslerdeki lastiklerin 4 milimetre diş derinliğinde olup olmadığını ölçen ekipler, sürücüleri konuyla ilgili bilgilendirdi. Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, emniyet kemeri denetimi de gerçekleştirdi.

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