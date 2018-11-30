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Bingöl'de "Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı"

Bingöl’de "Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirilerek görev dağılımı yapıldı.

Bingöl'de "Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirilerek görev dağılımı yapıldı.


İl Özel İdare toplantı salonunda Vali Kadir Ekinci Başkanlığında ‘Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından sorunsuz bir kış geçirmelerini temenni eden Vali Kadir Ekinci,"Tüm kurumlarımızın sorumlu olduğu bir konu için toplanmış bulunuyoruz. Konuyla ilgili önceliklerimiz var. Herkesin üzerine düşeni yapması ve Bingöllü kardeşlerimizin kış mevsiminin zorluklarını en rahat şekilde atlatması için çalışacağız.İlk hassasiyet konumuz öğrencilerimizdir. Merkez ve ilçelerimizde öğrenci servislerinin kullandığı yolların açık tutulması birinci önceliğimiz olacaktır.Bunun yanında güvenlik amaçlı olarak Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının kullanacağı yolların açık olması önceliğimizdir. Tüm imkanlarımızla hasta vatandaşlarımızın yanında olacağız ve insanımıza en hızlı şekilde hizmet ulaştırmaya çalışacağız. Dördüncü önceliğimiz de elektrik ile ilgili yaşanacak sıkıntılar konusunda olacaktır. Elektrik arızları durumunda ilgililerin ulaşılabilir olması noktasında hassas davranmalıyız.Bu tedbirler çerçevesinde şunu da belirtmek isterim, sahip olduğumuz tüm araç ve gereçler hepimizin ortak kullanımına açık olacaktır. Merkezde veya ilçelerde, nerede ihtiyaç varsa araçlar oraya yönlendirilecektir. Kurum farkı gözetmeksizin tüm araçlar kullanılabilir durumda tutulacak ve ihtiyaç durumunda kullanılacaktır'dedi.


Daha sonra toplantıda İl Afet ve Acil Durum Müdürü Emin Boğatekin slayt sunuyla tedbirler anlatılarak, görüşülen konular karara bağlanarak yapılacak çalışmaların yol haritası çizildi.

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