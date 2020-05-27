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Bingöl'de kısıtlamanın ardından çocuklar parka koştu

Bingöl’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, bugün izin verilen 14 yaş altındaki çocuklar, aileleriyle birlikte parklara giderek güneşin ve oyun alanlarının tadını çıkardı.

Bingöl'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, bugün izin verilen 14 yaş altındaki çocuklar, aileleriyle birlikte parklara giderek güneşin ve oyun alanlarının tadını çıkardı.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 23-26 Mayıs arası ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın sona ermesiyle bugün aileler, 14 yaş altındaki çocuklarıyla saat 11.00 itibariyle başlayan 4 saatlik izni kullandı.Çocuklar, aileleriyle birlikte sosyal mesafe kuralına uyarak kentteki parklara giderek eğlendi. Bazı çocuklar babalarıyla birlikte top oynarken, bazıları ise hem salıncağa bindi hem bisiklet sürüp güneşli havanın tadını çıkardı.


Evde kalmaktan sıkılan çocuklar, bugün verilen izinle güzel vakit geçirdiklerini aktardı.

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