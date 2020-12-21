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Bingöl'de kısıtlamaya uymayan 71 kişiye 223 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 223 bin TL idari para cezası kesildi.

Bingöl'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 223 bin TL idari para cezası kesildi.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 18 Aralık Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Uygulama kapsamında valilik koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce ekipler kent genelinde denetimler yaptı. Denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişi tespit edildi. Tespit edilen 71 kişiye 3 bin 150 TL'den toplam 223 bin 650 TL idari para cezası kesildi.

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