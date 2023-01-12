Bingöl'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 145 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleşen Kökünü Kurutma Operasyonunda, firari durumunda bulunan şahsın ikametinde yapılan aramada 145 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçlarını örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik Bingöl Genç merkezli faaliyet başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, 'Söz konusu soruşturma dosyası çerçevesinde gerekli çalışmalar tamamlanarak Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Bingöl ve Diyarbakır'da faaliyet gösteren 36 şüpheliye yönelik ‘Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonda faili firar durumda bulunan 1 şüpheli şahsın Diyarbakır ili Lice ilçesinde bulunan ikametinde arama faaliyeti icra edilmesi sonucu 145 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.