İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de korkutan yangın: Alevler tarlalara ulaşmadan söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, tarlalara ulaşmadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, tarlalara ulaşmadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Olay, Genç ilçesine bağlı Tarlabaşı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, elektrik direğinden sıçrayan kıvılcım, örtü yangınına neden oldu. Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını tarlalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.


Yangında, yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.