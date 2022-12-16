İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de korkutan yangın

Bingöl’ün Genç ilçesinde elektrik kablosundan çıkan yangında 3 iş yerinde hasar meydana geldi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik kablosundan çıkan yangında 3 iş yerinde hasar meydana geldi.


Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrik kablosunun tutuşması nedeniyle 3 iş yerinin çatısından dumanlar yükseldi. İşletme sahiplerinin haber vermesi üzerine mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.