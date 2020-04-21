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Bingöl'de Korona virüsle mücadele

Bingöl’de Korona virüs tedbirleri kapsamında esnaflara eldiven ve maske dağıtımı sürürken, gıda üretim ve satış yerleri de denetleniyor.

Bingöl'de Korona virüs tedbirleri kapsamında esnaflara eldiven ve maske dağıtımı sürürken, gıda üretim ve satış yerleri de denetleniyor.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüsle mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. Belediyeye bağlı ekipler, kent genelinde fırınlara eldiven dağıtımı yaparak vatandaşlara hijyen bir şekilde hizmet edilmesine yardımcı oluyor. Valilik koordinesinde Ticaret, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri de paydaş kurumlarla, kent genelindeki gıda işletmelerinin denetimini gerçekleştiriyor.


Her türlü dezefenkte ve temizlik işlerinin yoğun olarak yapıldığı kentte, vatandaşlara da evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

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