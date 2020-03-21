İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de korona virüsüne karşı sıkı denetim

Bingöl’de Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri,korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 452 işletmeyi denetledi,uyarılarda bulundu.

Bingöl'de Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri,korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 452 işletmeyi denetledi,uyarılarda bulundu.


Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin arttırıldığı belirtildi.


Açıklamada, “Kent genelinde faaliyet gösteren fırın, simit satış noktaları, et ürünleri, tatlı satış noktaları ile marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında hijyen kuralları ve ekmek gramajları incelendi. Fırın işletme sahipleri ve çalışanlar koronavirüs salgınına karşı bilgilendirilerek, hijyen kurallarına titizlikle riayet etmeleri istendi. Vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarının karşılandığı marketlerde sıkı bir şekilde denetlenerek, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu fiyat etiketi hükümlerine uyulması gerektiği vurgulandı” denildi.


İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge ile geçici süreliğine ticari faaliyetleri durdurulan işletmelerin denetlendiği de kaydedilen açıklamada, “Özellikle kahvehane, kafeterya, kıraathane, nişan-düğün salonu, internet kafe, sinema salonları, spor salonları gibi mekanlar denetlendi. Kontrollerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanların büyük bölümünün yasağı uyduğu görülürken, açık olduğu tespit edilen işletmeler kapatılarak, iş yeri sahipleri hakkında tutanak tutuldu.Kısa sürede 452 noktada denetimler gerçekleştirildi.Vatandaşlardan gelen her ihbar dikkate alarak, ani denetimlerle hijyen ve fiyat kontrolü sağlanıyor. Yine belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye devam eden lokanta ve restaurantların kurallara uygun şekilde hizmet verip vermedikleri düzenli bir şekilde kontrol ediliyor. Korona virüs ile mücadele döneminde tüm ekipleriyle sahada olan zabıta teşkilatı, halkın sağlık ve esenliği adına 7/24 esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.