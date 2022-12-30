Bingöl'de köy okulları tiyatro ile buluşuyor

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde köy okullarında tiyatro etkinliklerine start verildiği belirtildi. Perde Açılsın Projesi çerçevesinde Bingöl Sanat Tiyatrosu oyuncularınca kahraman doğa adlı müzikli danslı çocuk oyunlarının sergileneceği belirtilen açıklamada, çocuklara çevre bilinci aşılanacağı kaydedildi.

“Sanata olan ilgi attırılacak”

Tiyatroya gitme imkanı olmayan öğrencilere kendi okullarında tiyatro imkanı sunulacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Projeyle Güveçli, Büyüktekören, Çeltiksuyu ve Kaleönü köylerinde oyunlar sergilendi. Belirlenen tarihler aralığında merkeze bağlı tüm köylerde çocuklar tiyatro ile buluşturulacak. Proje çerçevesinde çocuklara tiyatro bilincinin yanında sanata olan ilgilerinin arttırılması düşünülmektedir. Merkeze bağlı köylerde 2022-2023 ve 2023-2024 eğitim öğretim yıllarında öğrencilerin tiyatro ile buluşturulması hedeflenmektedir".