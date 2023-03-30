Bingöl'de köy okullarına kitap seti hediye edildi

Bingöl'ün Adaklı ilçesi Kaymakamlığı, ilçedeki köy okullarına kitap seti hediye etti.

Adaklı Kaymakamlığı, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası çerçevesinde, ilçeye bağlı tüm köy okullarına kitap seti hediye etti. Okullara '100 temel eser' kitap setinin hediye edilmesine değinen ilçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, amaçlarının öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Eğitim-öğretimin her zaman öncelik olduğunu vurgulayan Kaymakam Gürses, tüm öğrencilere başarılar diledi.