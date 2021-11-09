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Bingöl'de köy okuluna kitap bağışı yapıldı

Bingöl’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir köy okuluna kitap bağışı yapıldı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir köy okuluna kitap bağışı yapıldı.


Bingöl'de 'Dünya Çocuk Kitapları Günü' kapsamında merkeze bağlı Gözeler köy okulunda etkinlik düzenlendi. Her yıl Kasım ayının ikinci Pazartesi gününde icra edilen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Gözeler köy okuluna Çocuk Hakları Komitesi tarafından kitap bağışı yapıldı.


Kitap bağışının ardından öğrencilere çocuk hakları eğitimi verildi.

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