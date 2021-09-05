Bingöl'de köy yolları asfaltlanıyor

Bingöl'de merkeze ve ilçelere bağlı köy yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Bingöl Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından merkez ve ilçelere bağlı köy yollarında çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Gümüşlü, Genç ilçesine bağlı Şehittepe, Dilektaşı ve Gönülaçan ile Solhan ilçesine bağlı Göksu ve Bozkanat köylerinde asfaltlama işlemenin devam ettiği bildirildi. Yol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten İl Özel İdare Genel Sekreteri Enes Üçgül, sezon bitmeden birçok köy yolunun tamamlanacağını söyledi.