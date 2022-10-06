Bingöl'de köy yolları genişletiliyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde yürütülen çalışmalarla birçok köy yolunda genişletme ve iyileştirmeler sürüyor.

Genç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ödeneği Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi tarafından karşılanan ihalesi Genç Kaymakamlığı tarafından yapılan Pınaraltı, Elmagünü, Sarmakaya Köyleri grup yolu genişletme ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Çalışmaların kısa zamanda tamamlanıp hizmete açılacağı da bildirildi.